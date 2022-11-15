



Смотрич призывает к "марафонским переговорам" по коалиции

Лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич призывает ускорить коалиционные переговоры, чтобы как можно быстрее создать правое правительство.



Об этом сообщает times of Israel.



"Все партнеры должны провести быстрые марафонские переговоры, чтобы гарантировать, что правительство будет быстро создано, даст Б-г, и будет проводить правую политику, которая приведет к переменам", - заявил Смотрич.



Заявление политика появилось на фоне сообщений о том, что коалиционные переговоры буксуют, а Смотрич и Нетаниягу не разговаривают.