



Смотрич призывает к админзадержанию для борьбы с насилием в арабских общинах

На фоне роста числа погибших в результате насильственных преступлений в арабских общинах министр финансов Бецалель Смотрич призывает к использованию “необычных инструментов”, таких как административные задержания и участие ШАБАК.



“Да, нам нужно задействовать ШАБАК и инструменты, которые у него есть, и нам нужно разрешить административные задержания”, — говорит Смотрич, отвечая на вопросы репортеров в начале заседания фракции его партии Религиозный сионизм в Кнессете.



По его словам, “необходим набор инструментов, позволяющих правительству работать”, включая “необычные инструменты”.



“Сегодня люди боятся покидать свои дома, и это вполне оправданно”, — добавляет он.



Административное задержание является спорной практикой, когда лица могут содержаться под стражей без предъявления обвинений практически неограниченное время, и им не предоставляется доступ к доказательствам против них.



В настоящее время Израиль использует его только для подозреваемых в терроризме.



Хотя административное задержание редко используется против подозреваемых евреев, в настоящее время около 1000 палестинцев содержатся под стражей в соответствии с этой практикой.



