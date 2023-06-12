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Смотрич призывает к админзадержанию для борьбы с насилием в арабских общинах
12.06.2023 17:36 Ирина Демьянова

Смотрич призывает к админзадержанию для борьбы с насилием в арабских общинах

На фоне роста числа погибших в результате насильственных преступлений в арабских общинах министр финансов Бецалель Смотрич призывает к использованию “необычных инструментов”, таких как административные задержания и участие ШАБАК.

“Да, нам нужно задействовать ШАБАК и инструменты, которые у него есть, и нам нужно разрешить административные задержания”, — говорит Смотрич, отвечая на вопросы репортеров в начале заседания фракции его партии Религиозный сионизм в Кнессете.

По его словам, “необходим набор инструментов, позволяющих правительству работать”, включая “необычные инструменты”.

“Сегодня люди боятся покидать свои дома, и это вполне оправданно”, — добавляет он.

Административное задержание является спорной практикой, когда лица могут содержаться под стражей без предъявления обвинений практически неограниченное время, и им не предоставляется доступ к доказательствам против них.

В настоящее время Израиль использует его только для подозреваемых в терроризме.

Хотя административное задержание редко используется против подозреваемых евреев, в настоящее время около 1000 палестинцев содержатся под стражей в соответствии с этой практикой.

 

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