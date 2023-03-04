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Смотрич: Призыв "стереть с лица земли" Хавара – оговорка в буре эмоций
04.03.2023 20:09 Наталья Богинская

Смотрич: Призыв "стереть с лица земли" Хавара – оговорка в буре эмоций

Министр транспорта Бецалель Смотрич говорит, что его призыв ранее на этой неделе “стереть с лица земли” город Хавара, был “оговоркой, сделанной в буре эмоций”.

Выступая на 12 канале, Смотрич, член правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу, признал, что его слова были “неправильными”.

“Это была оговорка в буре эмоций”, – говорит он.

Смотрич при этом не согласился с тем, что действия экстремистски настроенных поселенцев были террором.

По его словам, ярость – это ”очень серьезное националистическое преступление, но не террор”.

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