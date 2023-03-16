



Смотрич: Президент совершил резкий поворот влево

Министр финансов Бецалель Смотрич подверг резкой критике президента Ицхака Герцога после обнародования его предложения о компромиссе по вопросу судебной реформы.



"Я надеюсь, что вскоре из резиденции президента поступит сообщение о том, что произошел сбой и что он по ошибке разослал документы с позицией, присланные ему председателем [Верховного суда] Хают и Институтом демократии Израиля, вместо сбалансированного наброска, который, как я знаю, он хотел продвигать в последние дни", - сказал Смотрич.



Он добавил: "Если такого заявления не будет сделано, значит, президент совершил резкий поворот влево, поддавшись на угрозы и поощряя насилие".

"Я с большим уважением отношусь к президенту государства, но проект, который меняет результаты выборов, который закрепляет недемократическое правление юристов и принимает все уступки, которых требуют противники реформы, не может быть основой для компромисса, даже если кто-то называет его фальшивым именем "Народная рамочная программа". Народ высказал свое мнение на последних выборах, и это должно быть отправной точкой любой дискуссии", - сказал Смотрич.



Министр национальных миссий Орит Строк, представитель партии Смотрича, заявила, что "то, как президент отстранился от своих позиций, приводит к печальному выводу, что угрозы работают. Это неприемлемо".

