



Смотрич: Президент не может выступать посредником в переговорах по реформе

Министр финансов Бецалель Смотрич во вторник нацелился обвинил главу государства Ицхака Герцога в неспособности выступать посредником в переговорах между коалицией и оппозицией по судебной реформе.



В беседе с Radio Kol Barama во вторник утром Смотрич опроверг комментарии Герцога, сделанные им в понедельник вечером, в которых он поддержал требование оппозиции продолжить переговоры и воздержаться от принятия какого-либо закона о реформе судебной системы до тех пор, пока не будет достигнуто всеобъемлющее соглашение, охватывающее все элементы реформы.



Смотрич потребовал немедленного принятия закона, запрещающего судам отменять решения правительства на основании критерия разумности - одной из двух второстепенных частей судебной реформы, по которой обе стороны, похоже, близки к достижению согласия.



В интервью Смотрич назвал Герцога “левым человеком” и обвинил его в предвзятости в его подходе к разногласиям и попытках посредничества в сделке.



"Президент в прошлом представлял свой план однобоко, он левый человек и, к сожалению, не может быть честным посредником", - сказал Смотрич.

