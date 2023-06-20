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Смотрич: Президент не может выступать посредником в переговорах по реформе
20.06.2023 10:44 Ирина Демьянова

Смотрич: Президент не может выступать посредником в переговорах по реформе

Министр финансов Бецалель Смотрич во вторник нацелился обвинил главу государства Ицхака Герцога в неспособности выступать посредником в переговорах между коалицией и оппозицией по судебной реформе.

В беседе с Radio Kol Barama во вторник утром Смотрич опроверг комментарии Герцога, сделанные им в понедельник вечером, в которых он поддержал требование оппозиции продолжить переговоры и воздержаться от принятия какого-либо закона о реформе судебной системы до тех пор, пока не будет достигнуто всеобъемлющее соглашение, охватывающее все элементы реформы.

Смотрич потребовал немедленного принятия закона, запрещающего судам отменять решения правительства на основании критерия разумности - одной из двух второстепенных частей судебной реформы, по которой обе стороны, похоже, близки к достижению согласия.

В интервью Смотрич назвал Герцога “левым человеком” и обвинил его в предвзятости в его подходе к разногласиям и попытках посредничества в сделке.

"Президент в прошлом представлял свой план однобоко, он левый человек и, к сожалению, не может быть честным посредником", - сказал Смотрич.
 

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