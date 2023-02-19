



Смотрич - послу США: мы не вмешивались, потому ожидаем взаимности

Министр финансов Бецалель Смотрич ответил посла США в Израиле Томасу Найдсу, призвав его не вмешиваться в продвигаемый правительством план правовой реформы.



Таким образом он прокомментировал призыв дипломата "нажать на тормоза".



"Мы очень ценим дружбу и прочный и стратегический союз между Израилем и США. Мы всегда старались не вмешиваться во внутренние дела США, и поэтому ожидаем, что они тоже не будут вмешиваться в наши внутренние дела, такие как правовая реформа или разделение полномочий между мной и министром обороны Йоавом Галантом", — сказал Смотрич.



Ранее посол, комментируя напряженность в Израиле из-за правительственного плана, отметил растущую обеспокоенность среди американских евреев, либеральных, реформистских евреев и даже консервативных евреев, которые не согласны с судебными реформами.

