



Смотрич после визита в США: "В Израиле нет СМИ"

После возвращения из США министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что в Израиле нет СМИ.



"Послушайте, тот факт, что в Израиле нет СМИ, никогда не был так очевиден. Наши СМИ создают реальность, а не сообщают о ней. Рассказывают о тяжелом визите и демонстрациях, а не об удивительной мобилизации для Израиля.(Ни одного протестующего я не встретил). Пока вы слышали здесь о кризисе, который невозможно примирить с американским еврейством, я встречался с сотнями евреев, лидерами, за которыми следуют целые общины, которые любят и ценят Государство Израиль, я слышал от них о требовании оппозиции о вмешательстве в Израиль и ответственный ответ большинства из них о том, что их любовь к Израилю безусловна и что они не хотят активно вмешиваться во внутренний дискурс в Израиле и лишь выразили свою озабоченность тем, что мы умеем ладить между собой".



Смотрич добавил, что американцам понравилось его выступление на английском, и он ждет, когда "вечерние новости сообщат о моих промахах в английском языке".