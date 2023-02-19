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Смотрич посетит США с первым официальным визитом
19.02.2023 21:05 Алина Груднева

Смотрич посетит США с первым официальным визитом

Министр финансов Бецалель Смотрич посетит США с первым официальным визитом с момента вступления в должность.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

Уточняется, что в следующем месяце Смотрич выступит на ежегодной конференции по израильским облигациям в Вашингтоне. В настоящий момент неясно, встретится ли он с представителями администрации президента США Джо Байдена.

В министерстве финансов на запрос журналистов о предоставлении комментария по этому поводу не ответили.

Уточняется, что поездка Смотрича запланирована на 12-14 марта. Что примечательно, государственный бюджет Израиля должен быть принят 23 марта.

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