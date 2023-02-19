



Смотрич посетит США с первым официальным визитом

Министр финансов Бецалель Смотрич посетит США с первым официальным визитом с момента вступления в должность.



Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.



Уточняется, что в следующем месяце Смотрич выступит на ежегодной конференции по израильским облигациям в Вашингтоне. В настоящий момент неясно, встретится ли он с представителями администрации президента США Джо Байдена.



В министерстве финансов на запрос журналистов о предоставлении комментария по этому поводу не ответили.



Уточняется, что поездка Смотрича запланирована на 12-14 марта. Что примечательно, государственный бюджет Израиля должен быть принят 23 марта.