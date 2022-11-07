



"Ответственность за смерть Рабина - на ШАБАКе"

В воскресенье лидер партии “Религиозный сионизм” Бецалель Смотрич подвергся критике после того, как он обвинил службу безопасности ШАБАК в убийстве бывшего премьер-министра Ицхака Рабина, которая "распространяет теории заговора и наносит ущерб своей репутации".



Выступая на специальном заседании Кнессета в память о Рабине Смотрич утверждал, что ШАБАК несет ответственность за гибель премьера.



“Те, кто не смог защитить премьер-министра Ицхака Рабина, – заявил лидер партии “Религиозный сионизм”, – не были правыми религиозными сионистами. Это была служба безопасности”.



Политика раскритиковали члены уходящего правительства и депутат Кнессета, связанного с правыми. Ави Дихтер, член Кнессета от “Ликуд”, возглавлявший ШАБАК с 2000 по 2005 год, заявил, что не согласен с высказывания Смотрича, назвав их “оторванными от реальности”.

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“Подобные комментарии наносят ущерб доброму имени организации и ее сотрудников, которые работают день и ночь, чтобы защитить граждан Израиля”, – написал Дихтер в Твиттере.