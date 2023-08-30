



Смотрич поддержал Бен-Гвира: США не будут читать нам мораль о правах человека

Министр финансов Бецалель Смотрич в интервью радиостанции “Галей ЦАХАЛ” подверг яростной критике администрацию США, обвинив ее “в лицемерии” за нападки на Израиль в связи с политикой на территориях.



“Соединенные Штаты не будут читать нам мораль о правах человека. Это лицемерие высшего уровня после того, как они действовали в Ираке и Афганистане”, – заявил министр. “Нет более нравственной армии, нет более нравственной страны, нет народа, который на протяжении десятилетий ведет борьбу за выживание против убийственного терроризма более чистым и осторожным способом, чем еврейский народ".



Несмотря на напряженность в отношениях, Смотрич встал на защиту министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и отверг осуждение Госдепартаментом США сделанных Бен-Гвиром на прошлой неделе заявлений о том, что защита жизни и безопасности евреев в Иудее и Самарии важнее, чем свобода передвижения палестинцев.



Бен Гвир поблагодарил Смотрича за поддержку, написав в Twitter: "Бецалель, спасибо за поддержку. Общественность США также прекрасно знает, что право на жизнь превыше права на передвижение".



В ответ на высказывания Смотрича организация "Силы Каплан" выступила с заявлением.



"Бредовая атака на Соединенные Штаты точно показывает, куда это правительство тащит Израиль – к превращению в диктаторскую и коррумпированную страну, являющуюся мировым изгоем", – говорится в заявлении организации.

