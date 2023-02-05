



Смотрич подал прошение об отставке по “норвежскому закону”

Министр финансов Бецалель Смотрич в воскресенье подал прошение об отставке из Кнессета спикеру Амиру Охане. Отставка была осуществлена ​​в рамках норвежского законодательства, позволяющего кандидату из списка “Религиозного сионизма” занять его место. Этот процесс позволяет партии увеличить свое участие в дебатах комитетов Кнессета, а также в голосовании на пленуме.



Смотрич опубликовал заявление, в котором говорится: “Кнессет очень дорог моему сердцу, но я ухожу из Кнессета, чтобы продолжать посвящать свои дни и ночи работе на благо граждан Израиля в министерствах финансов и обороны”.



Министр пожелал успеха своему последователю Цви Суккоту, который войдет в состав Кнессета от партии “Религиозный сионизм”, выразив надежду, что “Цви сделает много хорошего для народа Израиля и Государства Израиль вместе со всеми членами лучшей фракции в Кнессете”.



Цви Суккот происходит из семьи харедим в Бейтар-Иллите, но после изгнания из Гуш-Катифа тяготел к религиозному сионизму и стал Молодежью Холмов. Он был арестован в 2010 году и освобожден за недостатком улик по обвинению в поджоге мечети. В январе 2012 года он был выслан из Иудеи и Самарии на девять месяцев административным приказом, направленным на “обеспечение безопасности жителей”.



Поправка 49 к Основному закону: Кнессет, известная как “Норвежский закон”, была принята 16 июня 2020 года и позволяет депутату, занимающему должность министра или заместителя министра, уйти в отставку из Кнессета, а на его место прийти следующему кандидату из списка. Если министр или заместитель министра увольняется или назначается премьер-министром, заместителем премьер-министра или исполняющим обязанности премьер-министра, его членство в Кнессете будет возобновлено, и последний “норвежский депутат” подаст в отставку.



Закон не ограничен по времени и позволяет до трети депутатов фракции стать “норвежцами”. Поправка называется “норвежским законом”, потому что она была основана на аналогичном механизме, который существует в Норвегии.