



Смотрич планирует представить двухлетний бюджет в первом чтении 27 марта

Министр финансов Бецалель Смотрич представляет государственный бюджет на 2023–2024 годы, в котором, среди прочих государственных приоритетов, должны быть выделены "миллиарды" шекелей для выполнения коалиционных соглашений.



Назвав необходимость финансирования политических обещаний одной из задач бюджета, министр финансов также говорит, что растущий уровень инфляции и дебаты по соглашениям о заработной плате государственных служащих усложнили бюджетный процесс.



В частности, Смотрич критикует "сложное" соглашение о заработной плате с профсоюзом учителей, которое добавило к 2023 году обязательство в размере 4,5 млрд шекелей.



"Мы принимаем это наследство и будем с ним разбираться", — говорит он.



В пятницу правительство утвердило план, согласно которому бюджет на 2023 год составит 484 миллиарда шекелей, а на 2024 год - 514 миллиардов шекелей.



Смотрич сообщил, что планирует представить двухлетний бюджет в первом чтении 27 марта, а через неделю после этого провести требуемые второе и третье чтения.



Смотрич призвал правительство поддержать бюджет, отложив в сторону назревающую напряженность, частично связанную с коалиционными обещаниями и политикой в отношении Иудеи и Самарии, в которую Смотрич также внес свой вклад.



"Я надеюсь, что министры, а также законодатели ответственно отнесутся к принятию законопроекта о бюджете", — сказал министр.