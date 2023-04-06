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Смотрич: перед лицом врага мы отставляем в сторону все споры
06.04.2023 20:46 Алина Груднева

Смотрич: перед лицом врага мы отставляем в сторону все споры

Министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал массированные обстрелы Израиля с юга и севера, а также напряженность в Иерусалиме.

"В эти моменты мы оставляем все споры, обвинения и политические споры перед лицом наших врагов", - сказал он.

По словам Смотрича, Государство Израиль не потерпит нападений на граждан.

"Враги пожалеют об этом. Цель — нанести серьезный удар по терроризму и вернуть Государству Израиль сдерживание", - отметил он.
 

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