



Смотрич: перед лицом врага мы отставляем в сторону все споры

Министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал массированные обстрелы Израиля с юга и севера, а также напряженность в Иерусалиме.



"В эти моменты мы оставляем все споры, обвинения и политические споры перед лицом наших врагов", - сказал он.



По словам Смотрича, Государство Израиль не потерпит нападений на граждан.



"Враги пожалеют об этом. Цель — нанести серьезный удар по терроризму и вернуть Государству Израиль сдерживание", - отметил он.

