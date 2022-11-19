



Смотрич отверг "компенсационный пакет" Ликуда

На фоне прекращения контактов между главой фракции религиозных сионистов Бецалелем Смотричем и формирующим правительства Биньямином Нетаниягу, Ликуд представил Смотричу новое предложение в попытке снять его с дерева и отказаться от портфеля безопасности или казначейства.



Согласно сообщению 12-го канала израильского ТВ, последнее предложение, представленное лидеру религиозного сионизма, на которое он еще не ответил, включает "компенсационный пакет", в случае, если он откажется от постов министра обороны и министра финансов.



Пакет включает три портфеля, наиболее значимым из которых может стать пост министр юстиции, образования или любая другая важная должность, не относящаяся к финансам или безопасности.



Кроме того, предложение Ликуда для религиозного сионизма включает дополнительный портфель министра в министерстве обороны, который будет включать полномочия, которых требует Смотрич, в делах Иудеи и Самарии, а также еще один небольшой портфель.



Религиозно-сионистская партия отвергает это предложение. Источники в партии сообщают, что Смотрич продолжит настаивать на получении портфеля министра обороны в начале следующей недели.



Сегодня вечером партия отметила, что Смотрич отменил поездку в Нью-Йорк на конференцию Хабада, чтобы завершить коалиционные переговоры и как можно быстрее создать полноценное правое правительство.



"Смотрич вновь призвал Ликуд провести непрерывный марафон дебатов вместе со всеми партиями-партнерами, чтобы как можно скорее завершить переговоры и создать правительство".