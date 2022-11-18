



Смотрич отказался возглавить МИД Израиля

Лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич получил от "Ликуда" предложение занять пост министра иностранных дел в следующем правительстве.



Как сообщает Walla со ссылкой на источники в правом блоке, Смотрич отказался от этого предложения.



Отмечается, что эту должность Смотричу впервые предложил лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу на их встрече, которая состоялась во вторник.



Напомним, что коалиционные переговоры начали буксовать из-за требований, которые выдвинул Смотрич. Ситуация дошла до того, что Смотрич и Нетаниягу некоторое время не разговаривали.



Лидер блока "Религиозный сионизм" требовал один из двух важных постов - министра обороны или финансов. После встречи Нетаниягу и Смотрича 15 ноября стало известно, что проблемы, мешающие созданию нового правительства, не были решены. Смотрич дал понять Нетаниягу, что его интересует один из двух основных портфелей - финансов или обороны, и что он не намерен отступать от своих требований. Нетаниягу предложил ему другие посты, после того как объяснил ему, что намерен сохранить пост министра обороны для "Ликуда".



Кроме этого, вечером 17 ноября "Ликуд" и ШАС выдвинули компромиссное предложение, согласно которому председатель ШАС Арье Дери откажется от министерства финансов, в которое будет назначен Бецалель Смотрич. Однако министра финансов при этом лишат значительных полномочий.



Сегодня лидер "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир призвал Нетаниягу выполнить требования Смотрича, заявив, что требование главы Религиозных сионистов относительно портфеля минобороны является законным.