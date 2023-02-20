



Смотрич отказался присутствовать на совещании с участием начальника штаба ЦАХАЛа

Лидер религиозного сионизма, министр финансов Бецалель Смотрич бойкотирует встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу сегодня вечером, где должен присутствовать министр обороны Йоав Галант и начальник штаба Герци Халеви.



На совещании в офисе премьер-министра планируется обсудить распределение полномочий в Министерстве обороны. Глава Генштаба выступает против передачи полномочий, предусмотренных коалиционными соглашениями, и встреча посвящена продвижению решения этого вопроса.

