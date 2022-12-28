



Смотрич оправдался перед американцами: СМИ очерняют меня

После выборов несколько крупных еврейских организаций сообщили, что не будут сотрудничать с экстремистскими силами в правительстве Нетаниягу, это мнение поддерживает и часть американских религиозных деятелей.



Белый дом также намекнул, что ответственным за происходящее они считают лично Нетаниягу, а Бен-Гвир и Смотрич это не те министры, которых хотели бы видеть в Вашингтоне.



Бецалель Смотрич опубликовал колонку в The Wall Street Journal, где объяснил свои намерения.



"Американские СМИ очерняют меня и традиционалистский блок, к которому я принадлежу, после нашего успеха на ноябрьских выборах в Израиле. Они говорят, что я правый экстремист и что наш блок построит “государство Галахи”», в котором правит еврейский закон. На самом деле мы стремимся укрепить свободы каждого гражданина и демократические институты страны, приближая Израиль к либеральной американской модели”, – пишет политик. “Израиль – еврейское и демократическое государство, и он останется им. Наш блок укрепит Израиль перед лицом радикального ислама и обеспечит рост и процветание".

Смотрич пишет, что "новое правительство никогда не попытается навязать гражданину то, что идет вразрез с его верой". “Мы стремимся только к увеличению свободы религиозных людей участвовать в общественном пространстве в соответствии со своей верой, без принуждения”.



Будущий министр сослался на правовую реформу, которую будет продвигать правительство: “Мы делаем акцент на реформе, которая приблизит Израиль к американской политической модели, с некоторыми ограничениями, чтобы гарантировать, что судебная система уважает закон".



"Реформы направлены на развитие инфраструктуры, занятости и экономики региона на благо всех”, – пишет Смотрич относительно Иудеи и Самарии. “А Палестинская администрация должна понять, что статус территории не изменится и начать сотрудничать”.



Также Бецалель Смотрич выразил свое недовольство Верховным судом, который, по его мнению, “трактует законы как ему хочется”.