



Смотрич обвинил силы безопасности в "неспособности защитить" Рабина

Лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич обрушился с критикой на израильские силы безопасности, обвинив их в "неспособности защитить" бывшего премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, который был убит.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Смотрич также утверждал, что силы безопасности "подстрекали" человека, убившего Рабина, Игаля Амира, к убийству премьер-министра.



Лидер религиозных сионистов также приветствовал решение семьи Рабина не говорить во время церемонии, назвав это "посланием примирения, которое всем нам пора нести".