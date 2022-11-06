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Смотрич обвинил силы безопасности в "неспособности защитить" Рабина
06.11.2022 18:14 Ольга Белозерова

Смотрич обвинил силы безопасности в "неспособности защитить" Рабина

Лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич обрушился с критикой на израильские силы безопасности, обвинив их в "неспособности защитить" бывшего премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, который был убит.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Смотрич также утверждал, что силы безопасности "подстрекали" человека, убившего Рабина, Игаля Амира, к убийству премьер-министра.

Лидер религиозных сионистов также приветствовал решение семьи Рабина не говорить во время церемонии, назвав это "посланием примирения, которое всем нам пора нести". 

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