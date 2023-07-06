



Смотрич обвинил полицию в беспорядках на шоссе Аялон

Министр финансов Бецалель Смотрич возложил ответственность за беспорядки на демонстрации в Тель-Авиве на правоохранительные органы. Об этом он написал в своем Twitter.



“Ответственность за хаос на шоссе Аялон лежит на правоохранительных органах и полиции, которые потеряли контроль перед лицом анархистов, снова, снова и снова блокирующих шоссе Аялон”, - говорится в сообщении.



По его словам, полиция применяет избирательный принцип к демонстрантам.



“Нет никаких причин, которые могли бы оправдать избирательное правоприменение, выражающееся в использовании больших сил и арестах на демонстрациях, проводимых правыми, харедим, поселенцами или эфиопской общиной, в отличие от демонстраций левых, которые включают в себя зажигание костров и беспрепятственное блокирование центральных транспортных магистралей. Это не демократия! И именно по этой причине мы выступаем за укрепление прав и свобод, и в первую очередь права на равенство, потому что это путь к укреплению израильской демократии“, - написал Смотрич.

