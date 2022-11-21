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Смотрич обратился с примирительным посланием Ликуду
21.11.2022 12:26 Аркадий Бочаровский

Смотрич обратился с примирительным посланием Ликуду


Председатель партии религиозных сионистов Бецалель Смотрич выступил утром 21 ноября с примирительным посланием Ликуду на проходящей в Кнессете конференции.

Тема конференции - правозащитные организации, работающие на ХАМАС.

Смотрич, выступавший первым заявил: "Нам нужно сформировать правительство".

Депутат от Ликуда Ниссим Ватори ответил Смотричу: "Так вперед!" Смотрич ответил: "Вперед - вместе!".

В конце своего выступления на конференции председатель партии религиозных сионистов добавил: "В ближайшие дни с Божьей помощью будет создано хорошее правительство".

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