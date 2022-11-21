



Смотрич обратился с примирительным посланием Ликуду



Председатель партии религиозных сионистов Бецалель Смотрич выступил утром 21 ноября с примирительным посланием Ликуду на проходящей в Кнессете конференции.



Тема конференции - правозащитные организации, работающие на ХАМАС.



Смотрич, выступавший первым заявил: "Нам нужно сформировать правительство".



Депутат от Ликуда Ниссим Ватори ответил Смотричу: "Так вперед!" Смотрич ответил: "Вперед - вместе!".



В конце своего выступления на конференции председатель партии религиозных сионистов добавил: "В ближайшие дни с Божьей помощью будет создано хорошее правительство".