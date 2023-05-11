



Смотрич: точечные ликвидации продолжатся

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил радио Галей ЦАХАЛ, что Израиль делает все возможное, чтобы воздержаться от жертв среди палестинского мирного населения, но настаивает на том, что целенаправленные операции по уничтожению не прекратятся.



“Другого пути нет. Они используют женщин и детей в качестве живого щита, и мы не можем сковывать себе руки. Мы делаем все, чтобы не навредить ни в чем не повинным мирным жителям, но ни при каких обстоятельствах не можем позволить себе предоставить им неприкосновенность. Целенаправленные убийства никоим образом не прекратятся”, – заявил Смотрич.