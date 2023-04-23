



Смотрич об эвакуации Хан аль-Ахмар: Я против планов правительства

Министр финансов Бецалель Смотрич говорит, что он выступает против заявленного плана правительства просить БАГАЦ отозвать решение об эвакуации Хан аль-Ахмар, незаконной деревни бедуинов. Хан-эль-Ахмар находится между израильскими поселениями Маале-Адумим и Кфар-Адумим и является последней палестинской территорией в зоне Е1, соединяющей север и юг Иудеи и Самарии.



Ранее сегодня в сообщениях говорилось, что правительство будет ссылаться на продолжающиеся переговоры с жителями Хан-эль-Ахмар о компромиссном плане, согласно которому они будут переселены в другие места, а также заявит, что принудительная эвакуация будет иметь далеко идущие последствия для дипломатии и безопасности.



Судебное решение о сносе деревни неоднократно откладывалось в течение четырех лет, в основном из-за значительного общественного интереса со стороны правозащитников, пропалестинских групп и Европейского Союза. Правые политики, в том числе многие в нынешнем правительстве, в течение многих лет требовали, чтобы правительство эвакуировало жителей и снесло поселение.



Согласно сообщениям израильских СМИ, Смотрич — давний сторонник сноса деревни — написал письмо секретарю кабинета министров Йосси Фуксу с просьбой немедленно остановить подачу ответа государства на петицию в БАГАЦ.



"К моему удивлению, я обнаружил, что ответ не соответствует моей политике и политике правительства, как я ее понимаю", — якобы пишет Смотрич, добавляя, что в соответствии с коалиционными соглашениями такие ответы должны получить его одобрение.



"В силу своих полномочий я не одобряю подачу отзыва", — добавляет он, требуя "срочного обсуждения" этого вопроса.

