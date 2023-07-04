



Смотрич о теракте в Тель-Авиве: израильтянам нужно объединиться

Министр финансов Бецалель Смотрич отреагировал на теракт, совершенный днем, 4 июля, в Тель-Авиве.



По его словам, израильтянам необходимо объединиться перед лицом террора.



"Наши враги хотят навредить нам в Тель-Авиве, в Эли и повсюду на Земле Израиля. Против них мы должны проявить единство и решимость", - подчеркнул он.



Министр похвалил израильские силы безопасности за их работу, в том числе, в Дженине, целью которой является ликвидация ячеек террора.



"Армия обороны Израиля и силы безопасности схватят каждого из тех, кто желает нам зла", — подчеркнул он.