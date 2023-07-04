Смотрич о теракте в Тель-Авиве: израильтянам нужно объединиться
Министр финансов Бецалель Смотрич отреагировал на теракт, совершенный днем, 4 июля, в Тель-Авиве.
По его словам, израильтянам необходимо объединиться перед лицом террора.
"Наши враги хотят навредить нам в Тель-Авиве, в Эли и повсюду на Земле Израиля. Против них мы должны проявить единство и решимость", - подчеркнул он.
Министр похвалил израильские силы безопасности за их работу, в том числе, в Дженине, целью которой является ликвидация ячеек террора.
"Армия обороны Израиля и силы безопасности схватят каждого из тех, кто желает нам зла", — подчеркнул он.