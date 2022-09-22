



Смотрич о речи Лапида: "Позорная капитуляция перед терроризмом"

Лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич раскритиковал выступление премьер-министра Израиля Яира Лапида на Генассамблее ООН.



Смотрич заявил, что создание палестинского государства, о котором говорил Лапид, является "позорной капитуляцией перед терроризмом". Об этом сообщает Times of Israel.



По мнению Смотрича, Лапид "стремится к разделу земли, передаче территорий и изгнанию десятков тысяч евреев из их домов".



Бецалель Смотрич подчеркнул, что обсуждение палестинского государства и "вселение надежды в паруса палестинского национализма" приведут к росту числа террористических атак против израильтян.



