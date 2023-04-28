



Смотрич о марше миллиона: люди пришли, чтобы поддержать и укрепить нас

Министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал большую явку на вчерашнем "марше миллиона" в поддержку правовой реформы в Иерусалиме.



Соответствующий комментарий он предоставил "Аруц Шева".



"Мы получили поддержку и, конечно же, большую приверженность со стороны сотен тысяч людей, приехавших в Иерусалим после того, как они проголосовали за сионистское и еврейское правительство и попросили нас исправить систему правосудия, чтобы что мы сохранили сионизм, новые поселения, еврейское государство, чтобы мы могли бороться с терроризмом и поддерживать солдат ЦАХАЛа", — сказал Смотрич.



По словам министра, демонстранты прибыли на марш в Иерусалим, чтобы потребовать реформ, "поддержать и укрепить" коалицию. Он отметил, что наряду с реформой правительство занимается целым рядом вопросов, включая стоимость жизни и новые поселения.



"Мы уже видим значительные изменения, внесенные правительством, и мы увидим еще больше изменений", - пообещал он.

