



Смотрич о госбюджете: мы обеспечиваем стабильность экономики

Министр финансов Бецалель Смотрич следом за главой правительства Биньямином Нетаниягу сделал заявление для прессы перед голосованием по государственному бюджету.



"Как в случае с бюджетом, так и в других ситуациях, мы доказали, что не сдаемся", - подчеркнул он.



По словам Смотрича, правительство объявляет войну монополии и продовольственным гигантам.



"Мы не склонимся ни перед каким олигархом или капиталистом. Мы продолжим заботиться о гражданах Израиля", - добавил он.



Министр добавил, что предложенный правительством госбюджет "обеспечит стабильность израильской экономики".



"Я говорю вам со всей ответственностью, вопреки тому, что вам говорят в СМИ, это бюджет представляет собой потрясающую новость в сферах жилья, образования, социального обеспечения, укрепления еврейской идентичности и личной безопасности. Во время экономических потрясений мы обеспечиваем экономическую стабильность и уверенность, ответственный бюджет, который позволяет нам бороться с инфляцией и ростом стоимости жизни", - подчеркнул он.



