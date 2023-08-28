



Смотрич: Никаких уступок палестинцам из-за нормализации отношений с Саудией

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что Израиль не пойдет на какие-либо уступки палестинцам в рамках соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.



“Мы не пойдем на какие-либо уступки палестинцам, это фикция”, – заявил Смотрич в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ".



По его словам, хотя Израиль заинтересован в сделке с Эр-Риядом при посредничестве США, “она не имеет ничего общего с Иудеей и Самарией”.



Комментарии министра прозвучали через несколько дней после того, как США предупредили Израиль о необходимости пойти на уступки палестинцам, чтобы добиться соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.