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Смотрич: Никаких уступок палестинцам из-за нормализации отношений с Саудией
28.08.2023 17:32 Наталья Богинская

Смотрич: Никаких уступок палестинцам из-за нормализации отношений с Саудией

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что Израиль не пойдет на какие-либо уступки палестинцам в рамках соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

“Мы не пойдем на какие-либо уступки палестинцам, это фикция”, – заявил Смотрич в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

По его словам, хотя Израиль заинтересован в сделке с Эр-Риядом при посредничестве США, “она не имеет ничего общего с Иудеей и Самарией”.

Комментарии министра прозвучали через несколько дней после того, как США предупредили Израиль о необходимости пойти на уступки палестинцам, чтобы добиться соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

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