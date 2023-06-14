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смотрич
14.06.2023 18:39 Алина Груднева

Смотрич: ни в коем случае не согласимся заморозить реформу

Коалиция ни в коем случае не пойдет на поводу у противников правовой реформы, чтобы заморозить ее.

Такое заявление сделал министр финансов Бецалель Смотрич после голосования в Кнессете относительно кандидатов в комитет по отбору судей.

"Угрозы оппозиции в одностороннем порядке сорвать переговоры раскрывают ее истинное лицо", - подчеркнул он.

По словам министра, оппозиция не стремится прийти с коалицией к компромиссу относительно реформы. Он обвинил их в попытке свергнуть нынешнее правительство.

"Мы ни при каких обстоятельствах не согласимся заморозить реформу. Мы хотим принимать законы на основе консенсуса, но если оппозиция сорвет переговоры, мы самостоятельно примем законы", - добавил он.
 

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