



Смотрич: ни в коем случае не согласимся заморозить реформу

Коалиция ни в коем случае не пойдет на поводу у противников правовой реформы, чтобы заморозить ее.



Такое заявление сделал министр финансов Бецалель Смотрич после голосования в Кнессете относительно кандидатов в комитет по отбору судей.



"Угрозы оппозиции в одностороннем порядке сорвать переговоры раскрывают ее истинное лицо", - подчеркнул он.



По словам министра, оппозиция не стремится прийти с коалицией к компромиссу относительно реформы. Он обвинил их в попытке свергнуть нынешнее правительство.



"Мы ни при каких обстоятельствах не согласимся заморозить реформу. Мы хотим принимать законы на основе консенсуса, но если оппозиция сорвет переговоры, мы самостоятельно примем законы", - добавил он.

