



Смотрич: Нетаниягу — "лжец лжецов"

В слитой в сеть записи лидер партии "Религиозные сионисты" Бецалель Смотрич сказал, что Нетаниягу планирует сформировать коалицию с РААМ, несмотря на свои заявления об обратном.



Запись, по всей видимости, была сделана без ведома Смотрича около года назад. Запись опубликована журналистом КАН Михаэлем Шемешем.



По мнению Смотрича, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу является “лжецом лжецов” из-за его желания сформировать правительство с РААМ после предыдущих выборов.



“Он не хотел идти с РААМ?! Ох, как он хотел. Я был единственным, кто стоял на своем, и я получил бы два дополнительных места. Для меня было важно дать понять, что для правых присоединение РААМ к правительств – табу”, — сказал Смотрич в аудиозаписи, записанной в прошлом году.



Нетаниягу утверждал, что во время переговоров о формировании предыдущего правительства он никогда не соглашался на присоединение РААМ к коалиции, и повторил это совсем недавно, в воскресенье, 22 сентября, на предвыборной конференции, организованной 14 каналом израильского ТВ.



Нетаниягу также назвал РААМ сторонниками террора и раскритиковал премьер-министра Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца за то, что они привлекли арабскую партию в свою коалицию.