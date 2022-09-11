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Смотрич: некошерному бутерброду не место в школе
11.09.2022 21:44 Алина Груднева

Смотрич: некошерному бутерброду не место в школе

Председатель Религиозных сионистов Бецалель Смотрич говорит, что трансгендерный ребенок не подходит для посещения религиозной школы.

 
Об этом он объявил в интервью 13 каналу.
 
Он считает, что туда не подходит и тот, кто приносит в класс некошерный бутерброд.
 
"Тот, кто зачислен в религиозные школы, должен действовать в соответствии с еврейским законом. Поэтому, как тот, кто приносит некошерный бутерброд, не может учиться в религиозных школах, так и тот, кто нарушает еврейский закон, не может учиться в религиозных школах", — сказал Смотрич.
 
Он считает это "полностью отдельнным от общего разговора" о трансгендерных израильтянах.

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