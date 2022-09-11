Смотрич: некошерному бутерброду не место в школе
Председатель Религиозных сионистов Бецалель Смотрич говорит, что трансгендерный ребенок не подходит для посещения религиозной школы.
Об этом он объявил в интервью 13 каналу.
Он считает, что туда не подходит и тот, кто приносит в класс некошерный бутерброд.
"Тот, кто зачислен в религиозные школы, должен действовать в соответствии с еврейским законом. Поэтому, как тот, кто приносит некошерный бутерброд, не может учиться в религиозных школах, так и тот, кто нарушает еврейский закон, не может учиться в религиозных школах", — сказал Смотрич.
Он считает это "полностью отдельнным от общего разговора" о трансгендерных израильтянах.