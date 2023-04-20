



Смотрич недоволен вмешательством Бахарав-Миара в дела министерства

Министр финансов Бецалель Смотрич на днях посетовал на тот факт, что юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара была вовлечена в план министерства по значительной ликвидации ограничений Израильского института стандартов, которые добавляют ненужную волокиту в процесс утверждения импортных товаров, и вместо этого придерживается стандартов США и ЕС. По словам Смотрича, юридический советник одобрила отмену процесса местных стандартов для импортной техники, но не для медицины, потому что “это слишком опасно”.



“Я юрист и никогда не знал, что опасность может быть незаконной”, – сказал Смотрич. “Управление рисками – это то, чем должно заниматься правительство, а не судебный аппарат”.



По мнению министра, добавление этой дополнительной волокиты делает рассматриваемое лекарство более дорогим и заставляет израильских пациентов дольше ждать его получения. Тем не менее, Бахарав-Миара не только заблокировала план Смотрича, но и запретила ему представлять его на рассмотрение кабинета министров.