



Смотрич назвал слушания в БАГАЦ по закону об отводе “нелегитимными”

Лидер партии “Религиозный сионизм” Бецалель Смотрич, министр финансов, назвал слушание в Высоком суде по закону об отводе “нелегитимным”.



“Нация добилась того, чтобы ее голос был услышан на выборах, и неизбранные должностные лица не могут отрицать выбор народа”, – говорится в его заявлении. “Судьи не могут отменить Основной закон и уж тем более придумать для себя или юридического советника полномочия по свержению избранного премьер-министра”.



“Это правда, а все остальное – плохая и нелегитимная постановка”, – добавил он.

