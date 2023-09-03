



Смотрич назначил главу Налогового управления Израиля

Министр финансов Бецалель Смотрич 3 сентября объявил о назначении Шая Агароновица, ветерана Налогового управления Израиля, новым главой ведомства.

48-летний Агароновиц, занимавший должность старшего заместителя директора Налогового управления Израиля, заменит Эрана Яакова, возглавлявшего Налоговое управление более пяти лет.



“Я убежден, что Шай – тот человек, который сможет вести Налоговое управление в ближайшие годы к новой технологической эре, сосредоточенной на улучшении услуг и борьбе с черным рынком и организованной преступностью”, – заявил министр финансов.



Агароновиц руководил различными процессами автоматизации, такими как автоматическое выполнение налоговых оценок и оцифровка всех исторических данных в Налоговом управлении. Кроме того, он возглавлял внедрение онлайн-сервисов отчетности для общественности и интеграцию интернет-систем и услуг в национальный сервисный центр.



По словам Смотрича, на него произвела большое впечатление “организованная работа Ароновица, его глубокие знания различных ролей и ведомств власти, а также его высокая мотивация к государственной службе”.