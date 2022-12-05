



Смотрич настаивает на изменении Закона о Возвращении

Бецалель Смотрич в понедельник утром в интервью радиостанции "Коль Берама" повторил требование своей партии о внесении изменений в Закон о Возвращении.



"Мы будем настаивать на этом [требовании]. Это одна из самых больших угроз для Израиля с точки зрения демографии, еврейской идентичности государства и ассимиляции".



"Это бомба замедленного действия для еврейского общества, с которой мы должны справиться. Мы настаиваем на [изменениях], и мы будем продолжать настаивать".



Ночью правые активисты расклеили по всему Иерусалиму листовки с требованием, чтобы правые партии включили требование об отмене пункта из Закона о Возвращении, согласно которому в Израиль могут репатриироваться неевреи, в коалиционные соглашения до формирования нового правительства.