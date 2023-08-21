



Смотрич намерен срочно реализовать план расширения поселений в Иудее и Самарии

Министр финансов Бецалель Смотрич планирует ускорить свой план по расширению поселений в Иудее и Самарии и легализации десятков форпостов после серии терактов.



21 августа министр направил письмо министрам, проинформировав их о своем намерении вынести план на обсуждение Кабинет министров.



Известно, что Смотрич продвигает план по легализации 155 форпостов в Иудее и Самарии за “зеленой линией”. Чтобы легализовать форпосты, построенные на частной палестинской земле, Смотрич намерен либо перевести их на государственную землю Израиля, либо применить альтернативные правовые механизмы, которые позволили бы им остаться на месте.



Он также планирует выделить 180 миллионов долларов на поселения и форпосты.Средства должны пойти на здравоохранение, образование и молодежные клубы,. Также крупные суммы будут выделены на продвижение и расширение гражданского присутствия Израиля в ПА, в том числе 24 миллиона долларов в виде дискреционного финансирования.