



Смотрич на встрече с банкирами США: Шум по поводу судебной реформы скоро утихнет

Министр финансов Бецалель Смотрич сообщил руководству Citibank в Нью-Йорке, что “шум” вокруг резонансной судебной реформы “утихнет в ближайшем будущем” и что коалиция примет компромиссное решение.



“Мы успокоим рынки. Мы успокоим экономику. Я действительно считаю, что инвестиции в Израиль сегодня – одни из самых безопасных инвестиций, какие только можно сделать”, – сказал Смотрич руководителям американского банка.



“В ходе встречи стороны также обсудили влияние краха SVB и Signature Bank, международные инвестиции, инвестиции в израильские технологии и другие экономические вопросы”, – говорится в сообщении офиса Смотрича.



“Экономика Израиля сильна, стабильна и относительно легко управляема во время кризиса”, – заявил Смотрич руководству Citibank, предлагая им и дальше инвестировать в Израиль, несмотря на продолжающиеся политические и экономические потрясения.



Эта встреча стала одной из немногих, которые Смотрич провел в США. Официальные лица правительства США, представители Международного валютного фонда, Торговой палаты и десятков еврейских групп всего политического спектра отказались встречаться с ним после его призыва “стереть с лица земли палестинский город Хавара”, за который министр принес извинения.



“Смотрич выступил на конференции по облигациям Израиля в воскресенье, а вчера посетил Музей Холокоста и посольство Израиля в Вашингтоне, дом Хабада в Нью-Йорке”, – сообщил его офис, добавив, что министр встретится с другими лидерами еврейской общины, с руководством Сионистской организации Америки и Православного союза.