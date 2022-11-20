



Смотрич: мы не отступимся от наших требований

Религиозный сионизм будет настаивать на своих требованиях на коалиционных переговорах.

Такое заявление сделал Бецалель Смотрич.

"Мы не отступимся от наших требований, чтобы как можно быстрее создать хорошее и стабильное правительство, которое будет приносить пользу и вести истинно правую политику", - сказал он.

По словам Смотрича, недопустимо, чтобы его партию "превратили во врагов, подстрекали против нее и дискредитировали".

Смотрич требует, чтобы ему предоставили пост министра обороны, против чего выступает Биньямин Нетаниягу, или министра финансов, от которого отказывается глава ШАС Арье Дери. Это привело к тупику в переговорах.

По словам Смотрича, Религиозный сионизм является полноправным партнером национального лагеря и Ликуда.