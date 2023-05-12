



Смотрич: любой террорист, который осмелится поднять голову, лишится ее

Министр финансов Бецалель Смотрич приветствовал ликвидацию шестого высокопоставленного члена "Исламского джихада".



Соответствующее заявление он сделал перед Шаббатом.



"Очередное успешное пресечение деятельности высокопоставленного члена террористической организации "Исламский джихад". Любой террорист, который осмелится поднять голову, лишится ее", - сказал он.



Смотрич поблагодарил силы ЦАХАЛа, которые защищают израильтян в эти тяжелые дни и поддержал жителей юга.



"Мирного, мирного и безопасного Шаббата всем гражданам Израиля. Шаббат Шалом", - резюмировал Смотрич.

