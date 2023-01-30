



Смотрич - Лапиду: "Ты стал сторонником BDS?"

Министр финансов Бецалель Смотрич обвинил лидера оппозиции Яира Лапида в том, что он протянул руку движению бойкота Израиля (BDS), потому что Лапид раскритиковал масштабный план правительственной судебной реформы как угрозу демократии и экономике.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Вчера я видел видео, опубликованное Яиром Лапидом, вывод которого заключается в том, что инвестиции должны быть вывезены из Государства Израиль и переведены в Сингапур. Я хочу обратиться к тебе, Яир. Ты бывший премьер-министр и министр финансов - что с тобой случилось? У тебя нет ни капли ответственности? Ты стал сторонником BDS?", - заявил Смотрич.