



Смотрич – Лапиду: Мы оставим вас в оппозиции на долгие годы

Министр финансов Бецалель Смотрич, находящийся в настоящее время в США с визитом, ответил во вторник вечером лидеру оппозиции Яиру Лапиду, который назвал визит Смотрича в США “постыдным и ужасным”.



“На страницах истории Государства Израиль вас будут помнить только как того, кто сделал все, чтобы привести нас к гражданской войне. Вы также пытались завербовать американских евреев для своей кампании BDS против Государства Израиль. Мы не позволим вам добиться успеха. Мы залечим трещины, залечим и объединимся, мы исправим то, что нужно исправить в нашей любимой стране, и оставим вас недовольно кричать от оппозиции на долгие годы”, – ответил Смотрич.



Лапид приветствовал директиву премьер-министра о том, что министрам правительства не будет разрешено выезжать в США до тех пор, пока сам Нетаниягу не поедет туда и не будет приглашен на официальную встречу с президентом в Белом доме.



Министры, которые летят в США, не будут встречаться с представителями правительства США, как это было со Смотричем. Единственным министром, которому разрешено летать на официальные встречи в Вашингтон, является министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, который служит своего рода эмиссаром от имени премьер-министра.



Лапид сказал в ответ: “Нетаниягу дал указание министрам не встречаться с американцами, пока президент Соединенных Штатов не пригласит его в Белый дом. После ужасного конфуза Смотрича – это отличная идея”.