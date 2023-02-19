



Смотрич: Лапид объявил войну Государству Израиль

Министр финансов Бецалель Смотрич обвинил лидера оппозиции Яира Лапида в том, что тот мешает переговорам относительно правовой реформы и стремится к гражданской войне.



Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 19 февраля.



По словам Смотрича, он поговорил с президентом Ицхаком Герцогом относительно переговоров по поводу судебной системы. Он дал президенту свое согласие "немедленно начать процесс диалога, включая готовность к уступкам и компромиссам".



"Яир Лапид — это тот, кто целенаправленно пытается лишить нас шанса на диалог. Он не заинтересован в широких национальных договоренностях, его не интересует благо Государства Израиль. Он не заинтересован в предотвращении раскола в нации. Яир Лапид хочет гражданской войны и создать хаос в Государстве Израиль", - сказал Смотрич.



По его словам, никакого раскола, и тем более гражданской войны, в Израиле не будет. Он подчеркнул, что Лапид так себя ведет, потому что не знает, как смириться с поражением на выборах.



"Не заблуждайтесь, Яир Лапид не объявлял войну коалиции, он объявил войну всем и каждому из вас. Яир Лапид объявил войну Государству Израиль", - добавил он.