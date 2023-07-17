



Смотрич: Изменения в Комитете по назначениям судей – следующий шаг реформы

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что следующим шагом правительства в спорной реформе судебной системы будет изменение формата Комитета по назначениям судей.



Выступая на заседании своей фракции “Религиозного сионизма” в Кнессете, Смотрич сказал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу “полон решимости” продвигать реформу, несмотря на широкую и растущую оппозицию.



Отвечая на вопросы, Смотрич сообщил, что министр юстиции Ярив Левин убедил Нетаниягу в том, что изменения в Комитете по назначениям судей являются ключевыми для защиты других элементов реформы, таких как текущие попытки запретить судьям использовать “основание разумности” для отмены законодательства или правительственных решений.



“В противном случае судьи просто найдут другую причину, назовут ее “чушь собачья” и воспользуются ею для вмешательства в решения Кнессета и правительства без каких-либо юридических оснований”, – сказал он.