



Смотрич и Левин приветствуют принятие первого закона судебной реформы

Министр финансов Бецалель Смотрич приветствует принятие закона, говоря, что"мы не оставляли попыток до последней минуты, но оппозиция, к сожалению, выступила против" компромисса.



Министр юстиции Ярив Левин c трибуны Кнессета поздравил коалицию с победой в парламенте.



"Мы сделали первый шаг в историческом процессе исправления судебной системы", — сказал Левин.



Кнессет наполовину пуст, так как 56 членов оппозиции покинули пленум, чтобы бойкотировать итоговое голосование.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также покинул пленум сразу после того, как проголосовал за закон.

