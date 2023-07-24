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Смотрич и Левин приветствуют принятие первого закона судебной реформы
24.07.2023 16:10 Ирина Демьянова

Смотрич и Левин приветствуют принятие первого закона судебной реформы

Министр финансов Бецалель Смотрич приветствует принятие закона, говоря, что"мы не оставляли попыток до последней минуты, но оппозиция, к сожалению, выступила против" компромисса.

Министр юстиции Ярив Левин c трибуны Кнессета поздравил коалицию с победой в парламенте.

"Мы сделали первый шаг в историческом процессе исправления судебной системы", — сказал Левин.

Кнессет наполовину пуст, так как 56 членов оппозиции покинули пленум, чтобы бойкотировать итоговое голосование.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также покинул пленум сразу после того, как проголосовал за закон.
 


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