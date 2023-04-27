



Смотрич и Бен-Гвир: сдаваться нельзя

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир сказали, что нельзя сдаваться в вопросе правовой реформы.



Такие заявления они сделали, выступая на "марше миллиона" в Иерусалиме.



"Люди требуют правовой реформы, и они ее получат. Мы не откажемся от еврейского государства и израильской демократии. Большинство людей согласны с тем, что реформа - дело правильное и необходимое для Израиля. Вместе мы вернем власть народу, вместе мы победим и не сдадимся", - сказал Смотрич.



Аналогичным образом высказался Итамар Бен-Гвир: "Мы не должны сдаваться. Мы хотим реформы, мы хотим победы".



"Левых организаторов демонстраций не заботит только реформа. Их заботит то, что правые находятся у власти, они не приняли того, что мы победили", - отметил он.