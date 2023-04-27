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Смотрич и Бен-Гвир: сдаваться нельзя
27.04.2023 21:20 Алина Груднева

Смотрич и Бен-Гвир: сдаваться нельзя

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир сказали, что нельзя сдаваться в вопросе правовой реформы.

Такие заявления они сделали, выступая на "марше миллиона" в Иерусалиме.

"Люди требуют правовой реформы, и они ее получат. Мы не откажемся от еврейского государства и израильской демократии. Большинство людей согласны с тем, что реформа - дело правильное и необходимое для Израиля. Вместе мы вернем власть народу, вместе мы победим и не сдадимся", - сказал Смотрич.

Аналогичным образом высказался Итамар Бен-Гвир: "Мы не должны сдаваться. Мы хотим реформы, мы хотим победы".

"Левых организаторов демонстраций не заботит только реформа. Их заботит то, что правые находятся у власти, они не приняли того, что мы победили", - отметил он.

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