



Смотрич хочет лишать налоговых льгот компании, призывающие к бойкоту Израиля

Министр финансов Бецалель Смотрич сообщил о намерении "оживить" закон "о бойкотах", позволяющий лишать компании, призывающие к бойкоту Израиля, налоговых льгот. Для этого необходимо внести ряд поправок, которые должна будет утвердить парламентская комиссия по законодательству под руководством Симхи Ротман.



Закон "о бойкотах", разработанный Зэевом Элькиным и Далией Ицик, был одобрен Кнессетом в 2011 году. Он наделяет министра финансов полномочиями лишать налоговых льгот организации, призывающие к бойкоту Израиля.



Закон также определяет публичные призывы к бойкоту Израиля или его отдельных районов, как нарушение, за которое может быть наложен денежный штраф.



Закон не был реализован из-за бюрократических проволочек и протеста БАГАЦ против одного из его пунктов. Моше Кахлон, возглавлявший в в 2019 году министерство финансов, намеревался доработать закон, но не успел это сделать.