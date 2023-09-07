



Смотрич - главе БАГАЦа: конец демократии будет на вашей совести

Министр финансов Бецалель Смотрич выступил на акции протеста возле здания БАГАЦа, на которую пришли около 10 тысяч сторонников правовой реформы.



Он обратился к председателю БАГАЦа Эстер Хайют.



"Не смейте аннулировать Основные законы. Отмена Основных законов станет концом израильской демократии. Это будет на вашей совести", - сказал он.



Смотрич призвал Хайют не принимать решения, которые приведут к расколу в Израиле.



"Демонстрация свободы" прошла на фоне того, что 12 сентября в БАГАЦе рассмотрят петиции против закона о разумности - части судебной реформы правительства, которая запрещает судам вмешиваться в решения правительства и министерств на основании их "разумности".