



Смотрич - Ганцу: давайте вместе праздновать в Тель-Авиве

Министр финансов Бецалель Смотрич объявил, что присоединится к празднованию Симхат Тора, инициированному организацией “Рош Иегуди”.



Мероприятие, как уже сообщалось ранее, состоится в Тель-Авиве вечером, 7 октября.



"Я призываю моего друга Бени Ганца - давайте вместе танцевать в Тель-Авиве в честь Торы и единства народа Израиля. Мы вдвоем объединимся, рука об руку, десятки тысячи людей будут танцевать и праздновать", - сказал Смотрич.



Министр предложил, чтобы к празднованию присоединились члены коалиции и оппозиции, показав, что объединение возможно.



"Покажем, что это возможно и что мы не позволим экстремистам разъединить нас, навредить традициям", - добавил Смотрич.



Ранее БАГАЦ разрешил организации "Рош Иегуди" провести 7 октября праздничные мероприятия в центре в Тель-Авива с условием, что не будет гендерного разделения.

