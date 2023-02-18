



Смотрич: Если у Галанта - проблемы, пусть уходит, Ликуд будет счастлив



Министр финансов Бецалель Смотрич резко атаковал министра обороны Йоава Галанта после эвакуации рощи в Шилох. В своем сообщении в Твиттере Смотрич написал, что "Это вопиющая к небесам несправедливость, которую можно и нужно было предотвратить. Несправедливость со стороны гражданской администрации и БАГАЦа", - продолжает Смотрич и добавляет: "Именно для того, чтобы остановить давнее преследование и эту дискриминационную наглость в отношении поселенцев, мы потребовали и получили в коалиционном соглашении ответственность за гражданскую администрацию и гражданскую жизнь в Иудее и Самарии".



Он также добавил, что "отрицание министром обороны Галантом недвусмысленного соглашения и затягивание премьер-министром решения этого вопроса неприемлемы, и мы не позволим им продолжаться". Это пункт, который, как все знали, является центральным в нашем соглашении, а основой существования коалиции является соблюдение коалиционных соглашений. Я требую, чтобы премьер-министр немедленно передал мне полномочия". Он заключает: "Если у Галанта есть проблемы с этим, он может положить ключи. Я убежден, что в Ликуде есть много тех, кто был бы рад занять его место в министерстве обороны".