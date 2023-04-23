



Смотрич: Если можно закрыть Аялон ради протестов, то можно и ради ремонта

На состоявшемся сегодня заседании социально-экономического кабинета обсуждался вопрос работ по электрификации поездов в шаббат министр финансов Бецалель Смотрич предложил: "Мы видим, что Аялон закрывают во время протестов. Так, может быть, есть возможность закрыть Аялон, чтобы не пришлось работать над электрификацией поезда в шаббат".



Слова Смотрича прозвучали в ответ на требование ультраортодоксальных министров. Министр Гольдкнопф выразил протест: "Мы требуем, чтобы они не оскверняли шаббат и не позволяли работать в шаббат над электрификацией поезда. Если они будут работать в шаббат, то высшие силы задержат их. В этом нет никакого благословения". Заместитель министра Маклеб поддержал его: "Запрещено работать в шабат. Это ошибка. Мы должны облегчить жизнь Нетаниягу и не создавать для него новых кризисов работой в шаббат. Нет причин работать в шаббат". Смотрич: "Еврейский народ принес шабат в мир. Мы должны соблюдать субботу. Аргумент, требующий работы в шаббат, заключается в том, что Аялон не должен быть закрыт, но его закрывают для демонстраций".



После их слов в дебатах развернулась острая конфронтация - министр Акунис ответил: "Статус-кво уже много лет позволяет проводить работы в шаббат в поезде. Выбора нет. Если мы хотим, чтобы поезда ходили в первый день, мы должны позаботиться об этом".