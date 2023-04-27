



Смотрич: цены на молочные продукты подорожали из-за прежнего правительства

Министр финансов Бецалель Смотрич обвиняет своего предшественника на этой должности Авигдора Либермана, в ожидаемом росте цен на молоко.

“По соглашению, подписанному Либерманом в предыдущем правительстве, цены на подконтрольные молочные продукты должны автоматически увеличиться на 16% в начале следующего месяца”, — сообщил Смотрич.



По его словам, “мы не можем допустить, чтобы это произошло. В последние недели специалисты министерства финансов и я изучаем ряд способов смягчить повышение и сформулировать решения, которые облегчат жизнь общественности и охватят непрозрачность и безответственность Лапида и Либермана”.



На этой неделе министерство сельского хозяйства опубликовало уведомление о надзоре за ценами на молочные продукты, из которого следует, что в ближайший месяц ожидается повышение цен на молоко. Цена литра молока подскочит от 6,23 шекелей до 7,23 шекелей. В результате чего рост цен на молоко составит 16 процентов за шесть месяцев.



Согласно сообщению министерства сельского хозяйства, подорожание сырого молока примерно на 12% по сравнению с прежней ценой, связано, в том числе, с повышением цен на зерно, которым кормят коров. Цена зерна, в свою очередь, резко возросла из-за российского вторжения в Украину, которая является экспортером зерна.







